eSport: Deutsche FIFA-Elite kämpft bei VBL Grand Final um Meistertitel

Jeweils 16 Profis kämpfen in einer Vorrunde auf den Konsolen Playstation 4 und Xbox One um den Einzug in die am Samstag (ab 15.30 Uhr/Twitch) startende K.o.-Runde. Aufgrund der Corona-Pandemie wird auch das große Finale des von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der ESL organisierten Wettbewerbs online ausgetragen. Das Halbfinale sowie das konsolenübergreifende Finale finden am Sonntag (ab 17.00 Uhr/ProSieben Maxx) statt.