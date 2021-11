eSport: Titelverteidiger Heidenheim startet mit Niederlage in VBL Club Championship

Titelverteidiger 1. FC Heidenheim ist mit einer Niederlage in die neue Saison der VBL Club Championship gestartet. Die eSportler des Zweitligisten mussten sich im Rahmen des ersten Doppel-Spieltages am Mittwoch in der Fußball-Simulation FIFA 22 gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:5-Punkten geschlagen geben.