eSport: Titelverteidiger Gültekin zurückhaltend

Am Samstag (20.00 Uhr) und Sonntag (17.45 Uhr/jeweils Sport1) wird der neue deutsche Einzelmeister in der Fußball-Simulation FIFA 22 ausgespielt. Neben Gültekin sind noch 31 weitere Spieler am Start. "Es ist alles vertreten", erklärte Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga: "Von alt-arrivierten Kräften bis hin zu neuen Gesichtern."