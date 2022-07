eNations Cup: Gültekin und Co. im Achtelfinale

Im Anschluss an die Runde der besten 16 würde das deutsche Duo noch am Freitag (16.05 Uhr) in einem möglichen Viertelfinale auf Dänemark oder Israel treffen. Einen Tag später stehen die Halbfinals und das Endspiel (17.00 Uhr) auf dem Programm. Gültekin hatte sich erst am 17. Juli durch seinen Triumph bei der Einzel-WM an gleicher Stelle 250.000 Euro Preisgeld gesichert.