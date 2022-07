FIFA 22: DullenMIKE peilt WM-Titel an

Gespielt wird bei der 16. Auflage zunächst in vier Gruppen mit je acht Spielern. Die besten vier pro Gruppe qualifizieren sich für die Ko.-Runde am Samstag, ehe am Sonntag noch die beiden Halbfinals und das Finale anstehen. Das Preisgeld des Wettbewerbs beträgt 500.000 US-Dollar.