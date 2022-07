eSports: FIFA-Zocker Gültekin beim eNations Cup mit großen Zielen

Nach zwei Jahren Pause wird von Mittwoch bis Samstag in Dänemarks Hauptstadt die beste Nationalmannschaft an der Konsole ausgespielt. Neben Gültekin treten für Deutschland bei dem Zwei-gegen-zwei-Turnier noch Mustafa "Musti" Cankal (FC St. Pauli) und der deutsche Meister Dylan "DullenMike" Neuhausen an. Bei der ersten Auflage vor drei Jahren war Deutschland in der Vorrunde gescheitert.