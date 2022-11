eSport: VBL Club Championship startet mit 29 Mannschaften

Frankfurt am Main (SID) - Neuer Höchstwert: Insgesamt 29 Mannschaften werden in dieser Saison an der VBL Club Championship teilnehmen. Der von der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Kooperation mit EA SPORTS und ESL Gaming ausgetragene Wettbewerb im eFootball startet am 15./16. November in seine fünfte Saison. Gespielt werden alle Begegnungen in der Fußball-Simulation FIFA 23 auf der Playstation 5.