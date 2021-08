SFV: Summer Update zeigt Oro, Akira und Luke

Sein Spielstil scheint sehr nah an das heranzukommen, was Spieler aus seiner früheren Iteration gewohnt sind. Viele seiner Special-, und sogar Super-Moves sind erhalten geblieben. So wurde sein Feuerball-Super “Yagyou Oodama” nun zu V-Skill I und trägt den Namen Onibi. Dieses langsame Projektil erlaubt Oro gefährliche Mixups anzubringen. Auch seine Tengu Stones durfte er behalten. Diese sind nun sein V-Trigger II und geben ihm nach wie vor viel Vorteil in Combos und Blockstrings.