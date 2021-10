Red Bull Kumite Las Vegas findet am 13. und 14. November statt

Das Red Bull Kumite erfreut sich als Invitational-Event-Reihe große Beliebtheit unter Fighting Game-Fans. Das letzte Turnier dieser Art fand am 22. und 23. Mai in London statt. Nun kehrt das Red Bull Kumite zurück. Dieses mal werden die Spieler über den Zeitraum des 13. und 14. Novembers in das Caesar‘s Palace in Las Vegas eingeladen.