Street Fighter 6: Kündigt Capcom das Spiel an?

Beinah acht Jahre ist es her, seit mit Street Fighter V der offiziell fünfte Ableger der beliebten Fighting-Game-Reihe für PC und PlayStation veröffentlicht wurde. Nun mehren sich im Netz die Gerüchte, dass Capcom, passend zum Geburtstag des Titels, mit einem Nachfolger aufwarten wird. Während der Prügler hierzulande am 16. Februar veröffentlicht wurde, erschien die japanische Fassung erst zwei Tage später, am 18. Februar 2016.