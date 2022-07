DNF Duel: Das neue Fighting Game mit Mut zu starken Charakteren!

8ing hingegen haben sich um den spielerischen Kern des Titel gekümmert. Und dies merkt man als Kenner sofort. In der Vergangenheit war der Entwickler unter anderem für Tatsunoko vs. Capcom, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 und Fate Unlimited Codes verantwortlich. Alle diese Games sind dafür bekannt, dass sie dem Spieler viel Freiheit lassen. Sei es in der Gestaltung des Gameplans oder der Struktur von Combos. Dieser Aspekt ist auch ein großer Bestandteil von DNF Duel. Die 8ing-DNA ist klar zu erkennen.