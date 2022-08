Melty Blood: Version 1.3 verändert das Grund-Gameplay

Das Balancing-Update wird gleichzeitig mit den beiden neuen DLC-Kämpfern, Neco-Arc und Mash, ausgeliefert. Das gesamte Paket ist erneut für alle Spieler kostenlos. Bereits die vorherigen, neuen Charaktere konnten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und benutzt werden. Ungewöhnlich für das Genre, in dem mittlerweile Season Passes für kommende Fighter etwas sind, was man von den respektiven Entwicklern erwarten kann. Aber auch in der Zukunft scheint French Bread Melty Blood: Type Lumina mit kostenlosen Updates und DLCs versorgen zu wollen.