MultiVersus: Gizmo Guide - So meistert ihr den kleinen Mogwai!

Gizmo gehört zur Klasse „Support“, was bedeutet, dass er auf dem Feld nicht gerade viel aushält, dafür aber mit besonderen Fähigkeiten glänzt. Gizmo ist vor allem im 2vs2-Modus effektiv, da einige seiner Attacken Statuseffekte auf andere Spieler wirken lassen. Außerdem kann er sich an den Rücken seines Teamkollegen heften, was mehr Mobilität und spezielle Manöver ermöglicht.