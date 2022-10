Them Fightin‘ Herds: Das Fighting Game mit der Kuh

Der Ursprung von Them Fightin‘ Herds war ein My Little Pony-Fan-game. Das Entwicklerteam Mane6 hatte damit begonnen, ein Fighting Game auf Basis der populären Cartoon-Serie My Little Pony: Friendship is Magic zu entwickeln. Der Titel dieses Prototyps war My Little Pony: Fighting is Magic und wurde innerhalb der etwas limitierten Engine „Fighting Maker“ produziert.