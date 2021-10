Fortnite-Leak: „Sliden“ soll bald möglich sein

Wer in Fortnite schneller von einem Ort zum anderen gelangen wollte, hatte bisher einige Möglichkeiten wie zum Beispiel Autos, Boote oder essbare Items. Leaks von Data Miner Hypex deuten jedoch darauf hin, dass Epic Games hinter den Kulissen an einer Sliding-Funktion arbeitet. In anderen Ego-Shooter-Spielen wie Apex Legends oder Call of Duty: Warzone gehört das längst zum guten Ton und wird für schnellere Fortbewegung benutzt oder um Schüssen auszuweichen.