Call of Duty: Vanguard, Halo Infinite oder das Serien-Reboot von Saint’s Row, hier blieb kein Auge trocken. Bei Halo dürfen sich die Fans sogar auf mehr als zuvor erhofft freuen. So kündigte Entwickler 343 Studios an, dass das Spiel nicht wie zuvor befürchtet zunächst als reiner Multiplayer-Titel erscheinen werde, stattdessen erscheint dieser zeitgleich mit der Kampagne noch in diesem Jahr.