Im April dieses Jahres, gab es die ersten Bilder des neuen Spiels zu sehen. Nun, circa vier Monate später, gewährt 2K nun weitere Einblicke in das Spiel. In dem neu veröffentlichten Trailer sieht man diverse Topstars im Ring. Neben dem im ersten Teaser beworbenen Rey Mysterio, wird das Interesse von Fans dieses Mal zusätzlich durch Roman Reigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Bálor, Ricochet und Kane, geweckt.