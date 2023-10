Selbstreflexion und Konsequenz

Ursprünglich waren die Berliner nämlich schon immer eine Marketingagentur gewesen. So wurde zwar das Influencer Management beendet, das Influencer Marketing läuft aber weiter. Kampagnen und Kollaborationen finden also weiterhin über die Agentur statt, nur die Repräsentation der Talents liegt nun in anderen Händen. Dieser Schritt bedeutet also nicht, dass die Beziehungen mit den zuvor gemanagten Talents in die Brüche gehen, sondern, eher im Gegenteil, noch mehr vertieft werden.