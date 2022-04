EU Master: Unicorns of Love Sexy Edition ungeschlagen in der Knock-Out-Stage

Und die Chancen stehen gut, dass sich die deutsche Organisation auch hier durchsetzen wird. Denn der tschechische Gegner ist einer der einfacheren Gegner, den die Einhörner zugelost bekommen konnten. Entropiq kam mit einer Bilanz von 3:3 aus der Gruppenphase. Von den Teams, die am Ende in ihrer Gruppe Zweiter wurden, war lediglich das portugiesische Team EGN Esports mit vier Niederlagen bei nur zwei Siegen schlechter. Zum Vergleich: Bifrost aus der Einhörner Gruppe B und die Iron Wolves aus Gruppe C qualifizierten sich mit einer Bilanz von jeweils 4:2 für die anstehende Knock-Out-Stage, die bereits heute beginnt.