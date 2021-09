Die Overwatch League kehrt 2022 im April zurück - mit Overwatch 2..?

Während momentan die Post-Season 2021 in Planung ist, steckt man bei Activision Blizzard tief in den Vorbereitungen für 2022. In dieser wird es zu einer starken Veränderung der Teamstruktur kommen, weswegen Fans und Teams wohl gespannt sind auf die oben genannte Ankündigung. Wie schon länger bekannt, wird Overwatch 2 nicht mehr auf 6v6-Teamfights setzen, sondern nur noch fünf Spieler pro Team erlauben. Das bedeutet, dass einige Spieler in der nächsten Saison arbeitslos werden dürften.