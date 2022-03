Overwatch 2: PvP soll früher kommen!

Overwatch entwickelt sich weiter. Wir haben uns vorgenommen, mehr zu kommunizieren und die Community regelmäßig mit Updates zu versorgen. Heute freuen wir uns, euch unsere Pläne für die kommenden Monate vorstellen zu dürfen. Wir haben beschlossen, die PvP- und PvE-Komponenten von Overwatch 2 separat zu veröffentlichen. So könnt ihr die neuen PvP-Inhalte schon spielen, während wir weiterhin am PvE arbeiten. In unserem aktuellen Entwicklerupdate mit Game Director Aaron Keller erfahrt ihr mehr.