Midseason Madness: L.A. Gladiators gewinnen Overwatch League Turnier

Auch die nächste Runde auf Lijang Tower fiel in Richtung von Shock. Mit dem Spielstand von 3-2 für die Gladiatoren wählten diese Dorado als Schauplatz des nächsten Aufeinandertreffens. Nachdem beide Teams die erste Rotation mit drei Punkten beenden konnten, gelang es Shock in der zweiten Angriffsrunde, die Fracht 84,13 Meter über den ersten Checkpoint hinauszuschieben. Viele Fans sahen schon ein 3-3 und den Reverse Sweep für Shock. Die Gladiators konnten jedoch in ihrer Offensive in der Overtime die Runde gewinnen, nachdem es San Francisco im entscheidenden Kampf nicht gelungen war, die Fracht rechtzeitig zu berühren