Overwatch: B-Sides Round Robin in vollem Gange

Einer der Teilnehmer, bei denen es gerade so gar nicht rund läuft, ist The Ultimates. Am Ende des vergangenen Turniers reichte es für Alexander „Alex2704″ Domgörgen und Co. nur für Platz vier. Auch in der laufenden Qualifikationsphase schlägt sich das Team bisher eher durchwachsen. Nur drei Siege stehen aktuell auf dem Konto von TU.