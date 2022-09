Heiße Phase in Overwatch - Welche Teams spielen im Finale?

Schon jetzt stehen die ersten Teilnehmer für den Höhepunkt der diesjährigen Overwatch League fest. Mit nur einer Flugstunde Entfernung befindet sich das Team San Francisco Shock aktuell ganz oben in der West-Tabelle. Lediglich eine Niederlage mussten die Grau-Orangen in der regulären Saison einstecken. In den drei bisher ausgespielten Majors konnte Shock allerdings noch keine Trophäe mit nach Hause nehmen.