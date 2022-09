Overwatch Contender Series 2022: Ex Oblivione gewinnt B-Sides Turnier

Nach einem unglaublichen Hin und Her auf den ersten fünf Karten ging es mit einem Spielstand von 3-3 auf die entscheidende Map des Abends. Ex Oblivione, die mit einem Punkt voraus in das Endspiel gestartet waren, starteten in der Defensive. Auch wenn der erste Kampf in Richtung des angreifenden Teams fiel, schaffte man es bis zum Beginn der Verlängerung nur 75,28 Meter weit.