Exklusivinterview zum Release: Das sagen die Entwickler über Overwatch 2

eSports1: Hallo Dion, hallo Piero, vielen Dank, dass ihr die Zeit für dieses Interview gefunden habt. Fangen wir gleich an mit dem ersten Thema: Balancing in Overwatch 2. In der letzten Meta haben wir in fast jedem Overwatch-League-Match die gleichen Kombinationen von Helden gesehen. Vor allem die Junkerqueen war unglaublich präsent, was unter anderen daran lag, dass ihr sehr starkes Kit nicht durch einen Hotfix, sondern erst mit dem nächsten regulären Patch angepasst wurde. Die neueste Version gibt jetzt deutlich mehr her, der spielbare Heropool ist deutlich breiter, das ist super. Viele haben jetzt aber die Angst, dass wir mit Kiriko, die ebenfalls unfassbar stark aussieht, jetzt wieder in eine sehr einseitige Meta um die neue Supporterin herum fallen. Wie plant Blizzard zu verhindern, dass so etwas passiert?