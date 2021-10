Rocket League eSports live im TV - das RLCS Regional aus Nordamerika steht an

Die Rocket League Championship Series geht in die nächste Runde und SPORT1 ist live mit dabei. Am Wochenende treten die besten Teams aus Nordamerika erneut gegeneinander an und spielen im zweiten Regional Event des Fall Splitts den Nachfolger des FaZe Clans aus, der sich zur Premiere der aktuellen Season die Krone aufsetzen konnte. Startschuss ist Freitag, der 29.10. um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Von da an glühen die virtuellen Motoren bis zum Sonntagabend, an dem im großen Grand Final der Turniersieger ermittelt wird.