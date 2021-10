Rocket League: RLCS-Sensation! Endpoint triumphiert beim Regional in Europa

In den Single-Elimination-Playoffs war dann bereits im Viertelfinale das Aus für die an Tag 1 so stark aufspielenden Jungs von SMPR Esports besiegelt. Gegen Team Dignitas, die im Schweizer-System über insgesamt fünf Runden und rekordverdächtige 24 Spiele gehen mussten, konnte die Nummer 2 der Setzliste nicht an die Leistungen des Vortages anknüpfen. BDS dagegen stellte in Viertel- und Halbfinale die eigene Stärke zur Schau und spazierte durch den unteren Teils des Brackets. Für Team Endpoint lief es weniger reibungslos. Auf dem Weg ins Endspiel hielten die Engländer jeweils erst im siebten Do-or-Die-Spiel ihre Chancen auf den Turniersieg am Leben.