RLCS: Gegen das beste Team der Welt - Version1 siegt beim 3. NA Winter-Regional

Gegen das vermeintlich beste Team der Welt knüpfte die amerikanische Organisation mit dem signifikanten lila „V“ nahtlos an die Leistungen der vorherigen Runden an und lies zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel daran aufkommen, wer das Endspiel für sich entscheiden wird. Als Gewinner des Upper Brackets genügte ein 4-1 in der ersten Best-of-Seven-Serie, um den Titel der NA-Region samt 30.000 US-Dollar Preisgeld sowie 351 RLCS Circuit Ranking Points einzustreichen.