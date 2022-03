Trotz Slapstick im entscheidenden Game: G2 gewinnt Rocket League Winter Major!

In einem nervenaufreibenden, spannenden Spiel stand es bis drei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit 1:1 als sich die Szene des Finales ereignete: Ein weitestgehend ungefährlicher Ball flog in die Hälfte G2s. Mit Atomic und Chicago standen gleich zwei Spieler gut postioniert, um den Ball zu klären. Doch offenbar waren beide schon mit dem Kopf in der Overtime, keiner ging ernsthaft auf den freien Ball, Team Quesos Axel „Vatira.“ Touret spritze dazwischen und erzielte damit das spielentscheidende 2:1. Bracket Reset.