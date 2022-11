Das RLCS Fall Split Major: Viele Favoriten und ein Dauer-Underdog

Zuletzt besonders in Form waren in Europa Team Liquid und Karmine Corp. Im Finale des Fall Invitational Regional lieferten sich beide Roster einen erbitterten Kampf. Am Ende siegten Bruno „AcroniK“ Lopes, Oskar „Oski“ Gozdowski und Tristan „Atow“ Soyez mit 4-2 gegen die Organisation aus Frankreich und bescherten Liquid damit den ersten Regional-Sieg ihrer Rocket-League-Historie überhaupt.