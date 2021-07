Valorant Bucky Guide: Wie gut ist die Schrotflinte?

Die Bucky ist die günstigste aller Primärwaffen in Valorant. Mit Patch 3.00 wurden die Kosten für die Schrotflinte noch mal von 900 auf 850 Credits gesenkt. Das hebt die Bucky von vielen anderen Primärwaffen ab. Wer also die Shotgun beherrscht, der kann sich früh in einer Runde einen Vorteil erspielen. Pro Tipp: Wir empfehlen, die Waffe nach jedem Schuss nachzuladen.