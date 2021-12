Wird DAS OGs neues Valorant-Roster für 2022?

Seit Oktober sind lediglich Benjamin „uNKOE“ Chevasson sowie Coach Julien „daemoN“ Ducros die einzigen Mitglieder der Organisation im Valorant-Bereich. Zuvor trennte sich OG von den Spielern Tomas „Destrian“ Linikas, Harry „DPS“ MacGill und Kevin „TviQ“ Lindström. Als Grund wird das schlechte Abschneiden im Zuge der VCT Europe Stage Three vermutet. Hier verpasste die Organisation die Teilnahme an den Challengers Playoffs und somit auch das Masters-Turnier vergangenen September in Berlin.