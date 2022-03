Valorant: Patch 4.04 startet mit Yoru-Problemen

Der große Star von Valorant Patch 4.04, mit dem der nächste Akt eingeläutet wird, hätte zweifelsohne Yoru sein sollen. Der Duellant war kurz nach seiner Einführung bereits in Ungnade der Spielerschaft gefallen, sodass die Entwickler ihm ein monatelanges Rework widmeten. Nach all der Arbeit und der aufgebauten Spannung ist es leider genau Yoru, der für Probleme im neuen Akt sorgt. Die Folge: Der Agent wird aus dem Verkehr gezogen, bis sein Dimensional Drift wieder so funktioniert, wie vorgesehen. „Wir hoffen, ihn möglichst bald wieder zurückbringen zu können“, steht dazu im offiziellen Twitter Post.