VCT Masters Reykjavik: Ninjas in Pyjamas und Xerxia sind ausgeschieden!

In Island wurde am gestrigen Dienstag die heiße Phase der VCT Masters in Valorant eingeläutet. Nachdem mit Fnatic und KRÜ Esports bereits die ersten Teams aus dem Rennen um die Teilnahme an der Knockout-Stage ausgeschieden sind, mussten im Verlauf der Decider Matches die letzten zwei Endrundenteilnehmer ausgespielt werden. Dabei standen sich die Teams Ninjas in Pyjamas und ZETA DIVISION aus Gruppe A sowie Xerxia und OpTic Gaming aus Gruppe B gegenüber.