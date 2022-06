Valorant Game Changers: Women only - Evi "Blossom" Sutter: "Fühle mich mit der Thematik „Sexismus im Gaming“ gesehen und gehört"!

So wie ich aus der Erfahrung Anderer sprechen darf, haben das viele FPS-Spielemacher sehr wenig getan. Das betrifft auch die Möglichkeiten, Esports-Erfahrungen zu sammeln und weiter zu wachsen - egal, welches Geschlecht oder welche Elo man hat. Der Einstieg in die VCT ist in vielerlei Hinsicht deutlich einfacher, durch Game Changer, durch Project V (also VRC), und auch damals durch Open Qualifier. Auch hier wird immer wieder nach einem bestmöglichen System gesucht, auf Feedback eingegangen und meist schnell agiert. Des Weiteren ist die Vermarktung des Game Changers-Bereichs deutlich größer: Von Anfang an hat Valorant versucht, Spotlights zu kreieren, und Shows sehr divers aufgezogen. Auch die Anzahl an Streams bei den Game Changers wurde schnell sehr viel mehr, und auch damit entstand wieder das Gefühl, gesehen zu werden, mehr Möglichkeiten zu haben. Das motiviert automatisch auch die Organisationen, die Frauen-Szene mehr zu unterstützen, da es in Valorant auch wirklich einen Markt dafür gibt, der groß genug und erfolgreich ist.