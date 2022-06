Valorant: Knapp bei Kasse? So gelingen Eco-Runden!

Eco-Runden sind eben jene Duelle, in denen mit der billigsten Waffe angetreten werden muss, damit sich danach ein spürbares Upgrade geleistet werden kann. Das Problem: Feinde nehmen darauf keine Rücksicht, ein ungleiches Arsenal bringt jeden noch so guten Spieler in den Credit-Runden unter Bedrängnis. Doch es gibt ein paar Mittel und Wege, um möglichst solide an etwas Ingame-Währung zu kommen.