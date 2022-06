Valorant Masters Kopenhagen: Drei Teams aus EMEA! Das gesamte Teilnehmerfeld im Überblick

Aus der EMEA Region dürfen sich drei Teams über eine Teilnahme an den Masters freuen. Allen voran ist Fnatic nach einer mehr als überzeugenden Performance über die ganze Stage wieder mit dabei. Das Team um Jake „Boaster“ Howlett kam im April in Reykjavík nicht über einen elften Platz hinaus, in der zweiten Stage der europäischen Liga konnte sich das Team jedoch ungeschlagen, sowohl im Round-Robin als auch in den Playoffs, in eine starke Position für die Masters bringen.