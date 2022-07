Der Kampf um den Aufstieg - Die Zusammenfassung der VRL DACH Relegation

Auch im zweiten Spiel ging es heiß her. Nachdem SPARX auf der ersten Map zu oft alles auf eine Karte setzte und einfach nicht mit dem Spieltempo des Project V Split Siegers hinterherkam, lag die Bloodh0nd Gang sehr schnell mit 1-0 in der Serie vorne. Spätestens, als das Team um Alexander „alexRr“ Frisch auf Icebox nach sechs Runden defensive auch 6-0 in die Karte startet, schien hier alles klar zu sein. Zur Überraschung vieler gewann SPARX ESPORTS jedoch in der eigenen Defensive die Spiellust zurück und glich zum 1-1 aus. Am Ende gewann das aus der VRL in die Relegation gekommene Team mit einem 13-8 auf Breeze und hält seinen Platz in der Regional League.