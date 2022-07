Valorant: Die Legende kehrt zurück! Shroud unterschreibt bei Sentinels

Die Sentinels gehen damit ihren Weg als „Personality-Team“ weiter. Durch Mitglieder wie shorud und TenZ sind sie, was ihre Reichweite angeht, unter der absoluten Top-Riege an globalen Organisationen angekommen. In der VCT Challengers Stage 2 war dieses Jahr aber schon vor den Playoffs Schluss. Daher darf gespannt darauf geblickt werden, was der inzwischen 28-jährige shroud an Qualität für die Sentinels mitbringen kann.