Valorant: Irrer Comeback-Run! FunPlus Phoenix gelingt Masters-Triumph

Dort konnte man sich mit 3-1 gegen OpTic, den Sieger des letzten Turniers in Island, durchsetzen und in das Grand Final einziehen. In einer packenden Serie konnte sich die chinesisch-europäische Organisation am Ende gegen die aus der Winner Bracket kommende Mannschaft aus der APAC Region mit 3-2 durchzusetzen. Die Freude im Team und bei der Community war riesig.