Valorant: Regional League Finals - 50.000 Euro stehen auf dem Spiel

Bereits am Dienstag, den 2. August beginnen die Spiele im Double-Elimination-Bracket zum Saisonhighlight der Regional Leagues. In der ersten Runde (16:00 Uhr) treffen die Rot-Schwarzen aus der DACH: Evolution auf das Team aus Spanien. Case Esports, die in der ersten Stage im März noch knapp im Finale an Rebels Gaming gescheitert waren, haben eine starke Saison hinter sich und werden für Fábio „AFoxx“ Veigas und sein Team sicher kein einfacher Gegner.