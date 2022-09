DRX liefert bei den Valorant Champions 2022 das Comeback des Jahres!

Runde um Runde kämpften sich die Koreaner zurück ins Spiel, legten am Ende eine Siegesserie von zehn aufeinanderfolgenden Durchläufe hin und zwangen die vermeintlichen Sieger in die Knie. Mit 13 zu 9 gewonnen Runden bewies DRX so starke Nehmerqualitäten und bewahrte sich die Chance auf die Teilnahme im großen Finale, während die Spieler von FPX ihre sieben Sachen packen müssen und aus dem Turnier ausscheiden.