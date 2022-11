Valorant Gamechangers: Finalgegnerinnen für G2 gesucht

Nach dem Sieg über Cloud9 White am Dienstag traf das zweite europäische Team am Freitagabend auf Team Liquid Brazil. Im letzten Spiel der Upper Bracket wurde die Vertretung der in Berlin ansässigen Organisation lautstark von den angereisten Fans angefeuert. Dieser Heimvorteil könnte für G2 der entscheidende Faktor in einem sehr ausgeglichenen MatchUp gewesen sein. Mit 14-12 (Ascent) und 13-10 (Breeze) zog das Team um ca. 20 Uhr Ortszeit nach einem wahrhaftigen Arbeitssieg als erstes Team in das Endspiel ein.