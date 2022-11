VRL: Profis gegen Amateure! So laufen die Unity Playoffs in Hannover

„Aus der Project V haben in diesem Split Into the Breach und die Unicorns of Love aus meiner Sicht die besten Chancen, einen Platz in Hannover zu bekommen“, bewertet VRL-Kommentator Matthias „Zarin“ Philippi den Status Quo und führt weiter aus: „Die EnRo Griffins um Konstantin „McKonsti“ Helm sind für mich jemand, den man im Hintergrund auf dem Zettel haben sollte. Aber auch die Teams der DACH: Evolution schlafen bekanntlich nicht, und das Niveau ist im Verlauf des Splits so konstant nach oben gegangen, dass es für den Amateurbereich im Unity Turnier sehr schwer sein wird.“