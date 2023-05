Spieler verpasst wegen Honkai: Star Rail Profi-Match

Lieber gezockt! Profi verpasst Match

Manchmal steckt man so tief in einem Videospiel fest, dass man alles und jeden um sich herum vergisst - auch dann, wenn man in einem anderen Game also Profi antreten müsste. So etwas ist nun einem Team in Hongkong zum Verhängnis geworden.

Weil ein Profi-Spieler in Hongkong zuviel gezockt hat, verpasst er sein Match in Valorant

© miHoYo / Riot Games / Sport1