FIFA 22: VBL-Finale auf SPORT1: Die Favoriten im Check

Mit deutlich mehr Erfahrung geht der SV Werder Bremen ins Titelrennen: Michael „MegaBit98″ Bittner und Ali „PredatorFIFA“ Oskoui Rad haben schon mehrfach bewiesen, dass sie nationale Titel holen können. Der 22-jährige MegaBit98 ist bereits dreimal Virtual Bundesliga Champion gewesen, zuletzt in FIFA 20 in der Saison 2019/2020. In den Playoffs setzten sie sich mit 2:1 und 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg durch. Eine Top-4-Platzierung scheint realistisch.