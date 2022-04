FIFA 22: Überraschung auf der PlayStation! Newcomer rocken VBL-Community Cups

Auf seinem Weg zu acht Siegen in Serie konnte er mit Savas „Gooku94″ Destanoglu sogar einen ehemaligen deutschen Vizemeister (2. Platz bei der ESL Frühlingsmeisterschaft 2016) schlagen. Jüngst hatte der Türke auch im DFB-ePokal für Aufsehen gesorgt. Als Teil des Amateurklubs SG Gensingen/Grolsheim 07 scheiterte er erst im Achtelfinale am späteren Titelträger FC St. Pauli. In den Playoffs wartet mit Kaan „xKaan61_“ Tuncer u.a. einer seiner Teamkollegen.