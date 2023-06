Deutsche Karateka starten optimistisch in Europaspiele

Die deutschen Karateka gehen mit reichlich Optimismus bei den Europaspielen in Krakau an den Start: "Von ihrem Potenzial her können alle auf dem Podium stehen", sagte Jonathan Horne, Chef-Bundestrainer für den Kumite-Bereich im Deutschen Karate Verband (DKV). Die Wettkämpfe in Polen werden am Mittwochabend eröffnet, die ersten Entscheidungen stehen am Donnerstag an.