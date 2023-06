Europaspiele: Rendschmidt und Kattner deutsche Fahnenträger

Der dreimalige Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt und Beachhandball-Weltmeisterin Isabel Kattner werden das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier der Europaspiele in Krakau am Mittwochabend (20.30 Uhr) als Fahnenträger anführen.

Kattner möchte „besonderen und aufregenden Moment genießen“

Bei den Europaspielen läuft Team D erstmals mit einem Fahnenträger-Duo bei der Eröffnungsfeier ein. Bei der vergangenen Ausgabe 2019 in Minsk wurde Bogenschützin Lisa Unruh die Ehre zuteil, 2015 bei der Premiere in Baku trug Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen die deutsche Fahne.

In Krakau finden Wettkämpfe in 29 Sportarten statt, darunter 22 olympische. In 18 davon geht es unter anderem um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, zudem werden in zwölf Disziplinen die Europameisterschaften in diesem Rahmen ausgetragen.